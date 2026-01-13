Размер шрифта
Новости. Общество

Фермер вырастил манго размером с шар для боулинга

ABC News: австралийский фермер вырастил манго весом более 1 кг
Shutterstock/FOTODOM

Фермер в Австралии вырастил манго размером с шар для боулинга, пишет ABC News.

По словам фермера из Австралии Уэйна Уиткрофта, ему удалось собрать манго весом более одного килограмма. Мужчина отметил, что столь крупные плоды появились необычно рано, и подобных экземпляров в этом сезоне значительно больше, чем обычно.

Уиткрофт связывает результаты с благоприятными погодными условиями в районе, а также с особенностями сорта R2E2, который известен крупными размерами плодов. Он также не исключил влияние режима полива и удобрений.

Другой производитель манго Эдди Смит также подтвердил, что урожайность на его хозяйстве также заметно выросла. По его словам, качество плодов в этом году выше прошлогоднего, а объемы производства увеличились. Смит ожидает рост урожая примерно на 50 процентов по сравнению с предыдущим сезоном.

Ранее в США вырастили самый тяжелый персик в мире.

