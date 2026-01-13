Размер шрифта
Новости. Общество

В Швейцарии не оценили карикатуры Charlie Hebdo после пожара в баре в Кран-Монтана

RTS: в прокуратуру кантона Вале подали жалобу на Charlie Hebdo
Denis Balibouse/Reuters

Прокуратура кантона Вале в Швейцарии получила жалобу на французское сатирическое издание Charlie Hebdo после публикаций карикатур на пожар в баре в Кран-Монтана. Об этом сообщает телерадиокомпания RTS.

Отмечается, что жалобу на Charlie Hebdo подали писательница из Сьона, Беатрис Рианд, и ее муж, юрист Стефан Рианд. Причиной стала публикация карикатур, связанных с пожаром в баре в Кран-Монтана. Супруги задались вопросом, что важнее в таком случае — свобода выражения мнения или человеческое достоинство.

«Это оскорбление достоинства жертв. Автор изображает пережитое насилие не для того, чтобы его осудить, а скорее нейтрализует его смехом. Карикатура не имеет никакой значимой культурной, художественной, научной или информационной ценности. Мы требуем начала уголовного расследования», — отметили Рианды.

Речь идет о карикатуре французского издания, на которой изображены обгорелые лыжники, спускающиеся с гор. Подпись к изображению гласит: «Обгорелые на лыжах. Комедия года». Это является отсылкой к популярной французской комедии «Загорелые на лыжах» 1979 года.

6 января газета Le Parisien писала, что владельца сгоревшего швейцарского бара Le Constellation Жака Моретти во Франции признали виновным по статье о сутенерстве. Ему запретили вести бизнес в европейской стране.

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.

