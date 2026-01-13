Младенцу во время родов оторвали руку в новокузнецком роддоме, где погибли девять детей

Baza: в роддоме Новокузнецка, где погибли дети, младенцу в родах оторвали руку

В новокузнецком роддоме, где погибли девять детей, одному из младенцев во время родов оторвали руку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел осенью прошлого года в роддоме №1. Одна из рожениц рассказала, что у нее начались преждевременные роды, и акушеры не смогли остановить схватки. В результате младенцу во время родов оторвали руку. По словам женщины, ребенка без конечности положили ей на грудь. По факту случившегося провели прокурорскую проверку по статье о халатности.

В роддоме заявили, что указанные пациенткой факты не соответствуют реальности. В своем комментарии медучреждение отметило, что женщине оказали необходимую помощь в соответствии с осложнениями.

13 января появилась информация о гибели девяти новорожденных в роддоме №1. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. В данный момент идет разбирательство.

