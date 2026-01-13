В Сургуте отец окунул годовалого сына в прорубь в 30-градусный мороз

Годовалый ребенок из Сургута окунулся с отцом в прорубь в 30-градусный мороз

В Сургуте годовалый ребенок стал самым юным моржом в городе. Об этом рассказали в Центра здоровья «Айсберг».

В минувшие выходные, когда на улице было -30°C, маленький Мартин окунулся в прорубь. Вместе с отцом он погрузился в воду, температура которой составила всего 0,9°C.

«Поздравляем самого молодого моржика — Мартина Радмировича! Ему всего годик и 4 месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие», — говорится в посте.

За смелость мальчику вручили медаль. Теперь он официально самый маленький «моржик» Сургута.

До этого в Красноярском крае мужчина не выжил, решив искупаться в сибирской проруби. Инцидент произошел в деревне Малый Имбеж на искусственном водоеме. Местный житель, не соблюдая необходимых правил безопасности, решил искупаться в проруби. Он прыгнул в воду без страховочной веревки, а после этого уже не смог выплыть.

Ранее сибиряк в одежде соскользнул в прорубь, окуная в нее ребенка.