Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Сургуте отец окунул годовалого сына в прорубь в 30-градусный мороз

Годовалый ребенок из Сургута окунулся с отцом в прорубь в 30-градусный мороз 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27609169_rnd_9",
    "video_id": "record::7213cd99-db4f-49e5-8fde-14363ec2ec84"
}

В Сургуте годовалый ребенок стал самым юным моржом в городе. Об этом рассказали в Центра здоровья «Айсберг».

В минувшие выходные, когда на улице было -30°C, маленький Мартин окунулся в прорубь. Вместе с отцом он погрузился в воду, температура которой составила всего 0,9°C.

«Поздравляем самого молодого моржика — Мартина Радмировича! Ему всего годик и 4 месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие», — говорится в посте.

За смелость мальчику вручили медаль. Теперь он официально самый маленький «моржик» Сургута.

До этого в Красноярском крае мужчина не выжил, решив искупаться в сибирской проруби. Инцидент произошел в деревне Малый Имбеж на искусственном водоеме. Местный житель, не соблюдая необходимых правил безопасности, решил искупаться в проруби. Он прыгнул в воду без страховочной веревки, а после этого уже не смог выплыть.

Ранее сибиряк в одежде соскользнул в прорубь, окуная в нее ребенка.
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+