Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Российская учительница избивала восьмилетнего ученика и избежала колонии

В Архангельской области осудили учительницу, избивавшую восьмилетнего ученика
Shutterstock/FOTODOM

В Архангельской области вынесли приговор учительнице, которая систематически избивала мальчика за плохое поведение. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в период с января по март прошлого года в Котласском районе — в одной из школ классный руководитель систематически избивала восьмилетнего учащегося из-за того, что тот нарушал учебную дисциплину.

Суд признал женщину виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание несовершеннолетнего, и по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом. Ей назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ей запретили заниматься педагогической деятельностью в течение года.

Ранее стало известно, что учительницу, которая дала московскому школьнику пощечину, уволят.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608191_rnd_1",
    "video_id": "record::8808bce3-da1d-46e8-b9fe-320bd48b03fc"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+