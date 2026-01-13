Российская учительница избивала восьмилетнего ученика и избежала колонии

В Архангельской области вынесли приговор учительнице, которая систематически избивала мальчика за плохое поведение. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в период с января по март прошлого года в Котласском районе — в одной из школ классный руководитель систематически избивала восьмилетнего учащегося из-за того, что тот нарушал учебную дисциплину.

Суд признал женщину виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание несовершеннолетнего, и по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом. Ей назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ей запретили заниматься педагогической деятельностью в течение года.

Ранее стало известно, что учительницу, которая дала московскому школьнику пощечину, уволят.