В Екатеринбурге у двухлетнего мальчика началось воспаление мозга после ветрянки

В Екатеринбурге двухлетнего мальчика экстренно госпитализировали с воспалением мозжечка, которое развилось как осложнение после перенесенной ветрянки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT-проверка.

По словам матери ребенка, первые симптомы ветрянки появились у мальчика 1 января. Лечащий врач был вызван на дом и назначил лечение. После периода улучшения у ребенка поднялась температура и усилилась сыпь, а затем появились проблемы с координацией — он не мог стоять и ходить, теряя равновесие.

Мальчика доставили в инфекционное отделение больницы, где по результатам анализов был поставлен диагноз — воспаление мозжечка, это редкое неврологическое осложнение, которое может развиться после вирусных инфекций, в том числе ветряной оспы. По предположению матери, тяжелое осложнение могло быть связано с поздним началом лечения или с последствиями гипоксии, перенесенной ребенком в младенчестве. Мальчик продолжает находиться в стационаре под наблюдением врачей.

