Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Екатеринбурге у двухлетнего мальчика началось воспаление мозга после ветрянки

В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в больницу после ветрянки
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге двухлетнего мальчика экстренно госпитализировали с воспалением мозжечка, которое развилось как осложнение после перенесенной ветрянки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT-проверка.

По словам матери ребенка, первые симптомы ветрянки появились у мальчика 1 января. Лечащий врач был вызван на дом и назначил лечение. После периода улучшения у ребенка поднялась температура и усилилась сыпь, а затем появились проблемы с координацией — он не мог стоять и ходить, теряя равновесие.

Мальчика доставили в инфекционное отделение больницы, где по результатам анализов был поставлен диагноз — воспаление мозжечка, это редкое неврологическое осложнение, которое может развиться после вирусных инфекций, в том числе ветряной оспы. По предположению матери, тяжелое осложнение могло быть связано с поздним началом лечения или с последствиями гипоксии, перенесенной ребенком в младенчестве. Мальчик продолжает находиться в стационаре под наблюдением врачей.

Ранее в Петербурге подросток менял лампочку и попал в реанимацию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607885_rnd_0",
    "video_id": "record::fdeb127c-32f2-4641-b016-924c082d8ec3"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+