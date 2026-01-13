Россиян предупредили о штрафах за неправильно выброшенную елку

Россиянам следует заранее позаботиться о правильной утилизации новогодних елок. По закону деревья относятся к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать их в обычный контейнер нельзя – за это полагается штраф. Можно использовать специальные бункеры для такого вида мусора, однако лучший вариант – сдать елку в пункт приема, так как на свалке она в любом случае нанесет большой вред окружающей среде, рассказал 360.ru эколог Илья Рыбальченко.

Нормы, запрещающие выброс елки в обычные контейнеры, действуют в большинстве регионов – так, в Москве и Подмосковье они предусмотрены в правилах благоустройства. Однако самый важный вопрос заключается в том, что на обычной свалке елка не будет разлагаться, а будет гнить в течение длительного времени, выпуская в воздух мощный парниковый газ – метан, пояснил эколог. Он также отметил, что в столичном регионе подобные отходы могут нарушить систему автоматизированного вывоза.

«На сортировочных станциях елку некуда будет отнести, потому что нет системы для работы с новогодними деревьями», — пояснил Рыбальченко.

Он подчеркнул, что при правильной утилизации в специальных пунктах приема елки отправляются на переработку. Из них производят щепу, которую затем используют как экологичный материал для различных работ – например, при отсыпке дорожек, создании компоста и так далее.

Эколог призвал не утилизировать елку самостоятельно, даже если она устанавливалась в загородном доме, подчеркнув, что для ее сжигания требуется около 10 кг кислорода, а при горении выделится вредный углекислый газ.

Отметим, что в столице в этом году до марта будут работать 175 пунктов приема новогодних елок.

