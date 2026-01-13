Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

В Хабаровске сотрудник маркетплейса украл товары на 1,5 млн рублей и продал

В Хабаровске работника маркетплейса подозревают в краже товаров на 1,5 млн рублей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Хабаровске задержан 21-летний сотрудник сортировочного центра маркетплейса, его подозревают в хищении товаров на сумму около полутора миллионов рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

В полицию обратился представитель компании с заявлением о краже, в списке похищенного оказались ювелирные изделия, телефоны, компьютерная техника и сувенирные монеты. Подозрение пало на упаковщика, который во время смены выносил товары, пряча их в пакете.

По версии следствия, часть похищенного он продал через сайты объявлений, а украшения сдал в ломбарды. При задержании у него изъяли два смартфона, известно, что ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и не имел в городе постоянного жилья, арендуя места в хостелах. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Омской области подросток украл с почты мешок с пенсиями. Юношу задержали в Тюменской области. При досмотре у него было обнаружено около 250 тысяч рублей.

Ранее житель Липецка украл из ПВЗ макркетплейса несколько коробок женской одежды и косметики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606883_rnd_8",
    "video_id": "record::f5950bd7-bac3-420d-80ac-da107971f3f1"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+