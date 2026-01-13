В Хабаровске сотрудник маркетплейса украл товары на 1,5 млн рублей и продал

В Хабаровске задержан 21-летний сотрудник сортировочного центра маркетплейса, его подозревают в хищении товаров на сумму около полутора миллионов рублей. Об этом сообщает краевое управление МВД.

В полицию обратился представитель компании с заявлением о краже, в списке похищенного оказались ювелирные изделия, телефоны, компьютерная техника и сувенирные монеты. Подозрение пало на упаковщика, который во время смены выносил товары, пряча их в пакете.

По версии следствия, часть похищенного он продал через сайты объявлений, а украшения сдал в ломбарды. При задержании у него изъяли два смартфона, известно, что ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков и не имел в городе постоянного жилья, арендуя места в хостелах. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Омской области подросток украл с почты мешок с пенсиями. Юношу задержали в Тюменской области. При досмотре у него было обнаружено около 250 тысяч рублей.

Ранее житель Липецка украл из ПВЗ макркетплейса несколько коробок женской одежды и косметики.