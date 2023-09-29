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Кардиолог рассказал, как часто надо проверять уровень холестерина

Врач Напалков: после 40 лет надо проверять уровень холестерина хотя бы раз в год

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Depositphotos

Если пациент не сдаст анализ, он никогда не узнает о высоком уровне холестерина, потому что он «не болит» и никаким образом о себе не заявляет. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, д.м.н., доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ Дмитрий Напалков.

«Поэтому человек старше 40 лет должен хотя бы один раз в год проверять уровень холестерина и уровень фракций холестерина, чтобы понять, все в порядке, нет ли необходимости обращаться ко врачу. Для борьбы с высоким уровнем холестерина важно постоянно принимать лекарства, например, статины, и придерживаться гиполипидемической диеты, которая в первую очередь подразумевает снижение потребления жиросодержащих продуктов животного происхождения», — объяснил он.

По словам врача, уровень холестерина напрямую влияет на риск инфаркта.

«У людей, которые имеют повышенный уровень холестерина, он начинает откладываться в сосудистых стенках, далее образуются бляшки. Они как раз могут быть началом того состояния, которое приводит к образованию микронадрывов тромбов и закупорки той артерии, в которой есть эти бляшки. Если речь о коронарной артерии, которая питает сердце, то это путь к инфаркту миокарда для подавляющего большинства пациентов. Поэтому чем меньше холестерина в крови, тем ниже риск инфаркта миокарда. Это было показано на огромном количестве исследований», — резюмировал кардиолог.

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