Пассажир самолета оказался в тюрьме из-за тайной съемки бортпроводниц

Гражданин Японии попал в тюрьму после того, как решил сфотографировать бортпроводниц. Об этом сообщает The Chosun Daily.

Самолет, на борту которого произошел инцидент, следовал из Японии в Гонконг. 46-летний фигурант разбирательств сел около окна и якобы фотографировал пейзаж в окне. Однако другой пассажир заметил, что вместо вида он снимает сидевших рядом бортпроводниц ниже пояса.

Мужчина предупредил стюардесс, после чего те попросили посмотреть телефон. К этому моменту японец уже удалил часть фото. Также в его телефоне нашли снимки, на которых женщины запечатлены снизу.

После приземления пассажира задержали. Он заявлял, что фотографировал пейзажи, но суд ему не поверил. Так как мужчине необходимо содержать жену, детей и пожилых родителей, его отправили в тюрьму на непродолжительный срок. Также его обязали выплатить штраф в размере 10 000 гонконгских долларов (чуть более 100 000 рублей).

