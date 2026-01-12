Размер шрифта
Россиянка пропала в США после разговора с родителями, семья подозревает ее мужа-тирана

КП: в США гражданка РФ вышла в магазин и пропала
В США ищут россиянку, которая пропала 1 января после разговора с родителями. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, за некоторое время до инцидента 39-летняя женщина по имени Наталья пыталась развестись со своим мужем-американцем, но продолжала проживать в Сиэтле.

Пара познакомилась за некоторое время до пандемии, затем россиянка улетела в США, где была домохозяйкой. Муж хорошо зарабатывал, и, по словам родителей пропавшей, производил хорошее впечатление. Также кто-то из его родственников якобы был знаком с экс-президентом США Бараком Обамой.

О разводе женщина сообщила родителям осенью прошлого года, причиной стало домашнее насилие. Мужу запретили приближаться к Наталье.

1 января 2026 года пропавшая поздравила родственников с Новым годом и сказала, что хочет сходить в магазин. После этого она перестала выходить на связь. Как полагают родители, с женщиной что-то мог сделать ее супруг.

Во время поисков родители столкнулись с бюрократией. Они переживают, что, если не поторопятся, «будет слишком поздно».

Ранее в Башкирии пропавшую школьницу нашли без сознания на берегу водохранилища.

