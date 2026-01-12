В Самаре прекратили дело священника, которого обвиняли в изнасиловании подростка

Производство по делу 42-летнего самарского священника, которого обвиняли в надругательстве над несовершеннолетней, прекратили. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, 16-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что священнослужитель ее изнасиловал. С мужчиной они якобы познакомились во время исповеди, затем они два раза встречались в гостинице.

В отношении священника возбудили уголовное дело, сам он вину отрицал. Известно, что он совмещал обязанности в храме с преподаванием в школе. Многие прихожане и знающие его люди также не поверили в версию с изнасилованием.

Позже выяснилось, что связь была обоюдной. В тот момент мужчина умолчал о наличии жены и нескольких детей, а девушка не сказала о реальном возрасте.

Преследование фигуранта прекращено. Помимо этого, суд признал его право на реабилитацию. Таким образом, он получит компенсацию за преследование.

