Новости. Общество

В Самаре прекратили дело священника, которого обвиняли в изнасиловании подростка

В Самаре прекратили дело обвиняемого в изнасиловании школьницы священника
Shutterstock

Производство по делу 42-летнего самарского священника, которого обвиняли в надругательстве над несовершеннолетней, прекратили. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, 16-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что священнослужитель ее изнасиловал. С мужчиной они якобы познакомились во время исповеди, затем они два раза встречались в гостинице.

В отношении священника возбудили уголовное дело, сам он вину отрицал. Известно, что он совмещал обязанности в храме с преподаванием в школе. Многие прихожане и знающие его люди также не поверили в версию с изнасилованием.

Позже выяснилось, что связь была обоюдной. В тот момент мужчина умолчал о наличии жены и нескольких детей, а девушка не сказала о реальном возрасте.

Преследование фигуранта прекращено. Помимо этого, суд признал его право на реабилитацию. Таким образом, он получит компенсацию за преследование.

Ранее брянского пенсионера осудили за надругательство над 10-летней дочерью знакомых.

