Парень заставил собеседника обмакнуть гениталии в соус чили и получил срок

Суд в Сингапуре назначил 21 месяц испытательного срока 18-летнему cтуденту, который, выдавая себя за девушку в социальных сетях, обманом вынудил другого подростка совершать унизительные и опасные для здоровья действия, а также вымогал у него деньги, пишет South China Morning Post.

Как следует из материалов дела, обвиняемый создал фейковый аккаунт в соцсетях в феврале 2023 года, притворившись девушкой, и вступил в онлайн-общение с жертвой. Оба подростка были примерно 16-летнего возраста на момент совершения преступлений. Их личности не разглашаются в соответствии с судебным запретом.

Используя поддельный профиль и скачанные из интернета изображения, обвиняемый убедил потерпевшего, что между ними существуют романтические отношения. В ходе переписки и видеозвонков, во время которых камера обвиняемого была выключена, он постепенно манипулировал жертвой.

Потерпевший, находясь под психологическим давлением, выполнял по указанию обвиняемого унижающие достоинство действия, включая нанесение соуса чили на гениталии, употребление собственной мочи, причинение себе вреда, а также совершение сексуальных действий перед камерой. Прокуратура заявила, что некоторые из этих действий могли привести к телесным повреждениям.

Обвиняемый также выманивал у жертвы деньги и подарочные карты. Деньги передавались скрытым способом, в том числе через тайники в общественных местах. В итоге жертва вымогателя обратилась в полицию, после чего тот был арестован. Он признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве и вымогательстве.

Судья предупредила, что в случае нарушения условий испытательного срока он может быть отменён, а обвиняемый получит реальный срок.

