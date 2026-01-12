Стало известно, как часто россияне путешествуют в Гренландию на фоне угроз Трампа

Число россиян, желающих посетить Гренландию, остается стабильно невысоким — сказывается долгий процесс ожидания визы Дании и высокая стоимость туров. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Клубе Полярных Путешествий», входящем в Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Путешествия для граждан России в Гренландию сейчас осложняются процессом получения визы, поэтому число настойчивых путешественников очевидно не растет. Если раньше это был шенген с дополнительным разрешением, то сегодня нужна именно виза Дании. Консульство Дании в России закрыто, поэтому подавать документы возможно только через третьи страны. В нашей практике есть успешное получение российскими туристами визы для посещения Гренландии через официальный визовый центр Дании в Белоруссии, в Минске. Но важно учесть, что этот процесс может занять от полугода или больше. Период оформления включает в себя время обработки посольством Дании визовых заявлений, которое в августе 2025 года составляло 40 дней, и это при условии предоставления всех необходимых документов. К этому нужно добавить время доставки документов из Минска в Лондон и обратно, что может занять до 27 рабочих дней. И в целом срок рассмотрения заявки исчисляется со дня регистрации посольством заявления в визовой системе, а не с того момента, когда вы подали заявление онлайн или в визовый центр. При этом отказов в выдаче датской визы с правом посещения Гренландии в нашей практике как для граждан Российской Федерации, так и для наших клиентов из Белоруссии, не было», — рассказали в «Клубе Полярных Путешествий».

По данным туроператора, угрозы президента США Дональда Трампа вторгнуться в Гренландию не повлияли на популярность острова. Объясняется это тем, что рынок дорогостоящих экспедиционных круизов не настолько реактивен.

«Гренландия всегда была максимально притягательна для путешественников, фотографов и коллекционеров впечатлений из-за своей самобытности и яркой природы. Больше всего туристов привлекает возможность наблюдения северных сияний, самых крупных в Арктике айсбергов, знакомство с самобытной культурой коренных народов и яркая природа тундры. Западное побережье существенно отличается от Восточного, фьорды не похожи на открытый океан, поэтому путешествие в Гренландию у многих стоит в списке как «круиз мечты». Особого всплеска интереса в ответ на новостную повестку мы не фиксируем, вероятно потому, что рынок дорогостоящих экспедиционных круизов не настолько реактивен. Но, в свете действительно нестабильной обстановки, пожалуй, рекомендовали бы поспешить с решениями тем, кто хотел побывать в Гренландии. Сложно представить, что край льдов превратится в горячую точку, но, как мы видим, иногда и невозможное возможно», — отметили в «Клубе Полярных Путешествий».

