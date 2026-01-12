Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Правительство одобрило штрафы операторам связи в 1 млн рублей

Правкомиссия одобрила штрафы в 1 млн руб. операторам связи за нарушения
Виталий Белоусов/РИА Новости

Правительственная комиссия одобрила законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для операторов связи, заключающих договоры на оказание услуг в обход законодательных норм. Как сообщил ТАСС глава Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, размер штрафов может достигать 1 миллиона рублей.

»Правительство Российской Федерации предлагает внести изменения в нормы административного и уголовного законодательства. Они направлены на противодействие правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий», – заявил Груздев.

По его словам, изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нацелены на противодействие киберпреступности и анонимности в сети путем усиления ответственности операторов, которые, по сути, выступают гарантами работы государственных систем мониторинга трафика. Операторы связи обязаны в непрерывном режиме обеспечивать работоспособность технических средств проверки звонков и текстовых сообщений.

Груздев также сообщил о предложенных изменениях в уголовное законодательство, направленных на создание более эффективных инструментов для защиты персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

По его словам, в Уголовном кодексе появится новый состав преступления, касающийся нарушения требований к оказанию услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства лицом, ранее подвергнутым административному взысканию.

Ранее в Госдуме назвали «понятным» повышение цен на сотовую связь для россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601813_rnd_1",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+