Правительство одобрило штрафы операторам связи в 1 млн рублей

Правкомиссия одобрила штрафы в 1 млн руб. операторам связи за нарушения

Правительственная комиссия одобрила законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для операторов связи, заключающих договоры на оказание услуг в обход законодательных норм. Как сообщил ТАСС глава Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, размер штрафов может достигать 1 миллиона рублей.

»Правительство Российской Федерации предлагает внести изменения в нормы административного и уголовного законодательства. Они направлены на противодействие правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий», – заявил Груздев.

По его словам, изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нацелены на противодействие киберпреступности и анонимности в сети путем усиления ответственности операторов, которые, по сути, выступают гарантами работы государственных систем мониторинга трафика. Операторы связи обязаны в непрерывном режиме обеспечивать работоспособность технических средств проверки звонков и текстовых сообщений.

Груздев также сообщил о предложенных изменениях в уголовное законодательство, направленных на создание более эффективных инструментов для защиты персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

По его словам, в Уголовном кодексе появится новый состав преступления, касающийся нарушения требований к оказанию услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства лицом, ранее подвергнутым административному взысканию.

