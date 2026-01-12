Размер шрифта
Новости. Общество

В Госдуме потребовали проверить «Авиапарк» после видео с мертвыми птицами

Вице-спикер Госдумы Чернышов попросил проверить «Авиапарк» из-за сетей от птиц 
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Россельхознадзор и Роспотребнадзор с просьбой проверить торговый центр «Авиапарк» в Москве на предмет возможного выявления фактов жестокого обращения с животными. Копия письма Чернышова на имена руководителей Россельхознадзора и Роспотребнадзора есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Поводом для обращения послужили появившиеся сообщения в соцсетях и СМИ о том, что на территории торгового центра развесили крупноячеистые сети в качестве ловушек для птиц. В результате птицы попадают в ловушки и застревают там, медленно погибая. Фото и видео с места вызвали негативную реакцию со стороны пользователей, которые массово обвиняют «Авиапарк» в жестоком обращении с животными и требуют убрать сети.

«Посетители, включая детей, вынуждены наблюдать за мучениями и гибелью животных. Кроме того, сети расположены непосредственно над зоной фудкорта, где находятся точки общественного питания и употребления пищи. Разлагающиеся останки птиц могут создать прямую угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и способствовать распространению инфекций», — обратил внимание Чернышов.

Вице-спикер ГД просит дать правовую оценку действиям руководства торгового центра на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…», а также иным нормативным правовым актам в сфере ветеринарного и санитарного надзора.

«В случае выявления нарушений прошу принять исчерпывающие меры реагирования в рамках установленной компетенции, включая выдачу обязательных к исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений. Также прошу провести проверку санитарного состояния указанной зоны торгового центра на предмет соблюдения требований, предъявляемых к местам общественного питания», — говорится в письме.

Ранее в России объяснили, зачем в стране нужен законопроект об учете домашних животных.
 
