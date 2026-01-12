Размер шрифта
Россиянин ударил знакомого кружкой и лишил его зрения

В Кузбассе мужчина ударил знакомого кружкой и лишил его зрения
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе 41-летнего мужчину обвинили в нападении на 33-летнего знакомого с кружкой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел еще в августе 2024 года в городе Киселевске — двое мужчин поссорились. В ходе конфликта один из них ударил оппонента кружкой в область правого глаза. От удара та разбилась и осколками травмировала глазное яблоко и веко пострадавшего.

Врачи диагностировали у мужчины проникающее ранение глаза, которое в результате привело к частичной потере зрения. Вред, нанесенный здоровью пострадавшего, оценили как тяжкий.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. В данный момент следствие завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее на Алтае пьяный пенсионер забил собутыльника поленом.

