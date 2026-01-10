На Алтае пьяный пенсионер забил собутыльника поленом

В Усть-Канском районе Республики Алтай 68-летний сельчанин поссорился с приятелем и жестоко избил его поленом, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 68-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании 66-летнего приятеля. Между мужчинами возникла ссора, хозяин квартиры схватил полено и несколько раз ударил потерпевшего по голове. Избитого доставили в больницу, но спасти его медики не смогли.

Нападавшего задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места происшествия следователями изъято орудие преступления. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Краснодарском крае мужчина поссорился с приятелем во время застолья, жестоко избил его и попытался сжечь заживо. Раненого госпитализировали, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурант сознался в содеянном.

Ранее в Ленобласти мужчина избил знакомых арматурой во время ссоры.