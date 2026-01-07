Депутат разъяснил, как заставить УК убирать двор в праздничные дни

Управляющие компании обязаны поддерживать порядок на придомовой территории, включая площадки для накопления мусора, независимо от праздничных дней, а жители вправе требовать выполнения этих обязанностей. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, придомовая территория относится к зоне ответственности УК или ТСЖ, которые получают за обслуживание домов ежемесячную плату. В зимний период в обязанности входит своевременная уборка снега, очистка тротуаров, парковок и крышек люков, а также поддержание чистоты на дорожках, площадках и у входов в подъезды. Кроме того, мусор не должен скапливаться в урнах и контейнерах вне зависимости от выходных или праздников.

Депутат отметил, что при нарушениях жильцам следует сначала обратиться непосредственно в управляющую компанию по телефону. Также можно направить письменную жалобу на имя руководителя УК или ТСЖ — ответ на нее должен быть дан в течение пяти рабочих дней, и зачастую этого достаточно для устранения проблемы.

Если обращения не дают результата, Колунов рекомендовал действовать в правовом поле и направлять жалобы в органы государственного жилищного надзора, Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или, в крайнем случае, в прокуратуру. По его словам, надзорные органы могут обязать устранить нарушения и привлечь организацию к ответственности.

Парламентарий также напомнил, что собственники вправе на общем собрании сменить управляющую компанию, если она не справляется со своими обязанностями, однако делать это можно не чаще раза в год.

Ранее в Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь.