Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Депутат разъяснил, как заставить УК убирать двор в праздничные дни

Депутат Колунов: УК обязаны убирать придомовую территорию даже в праздники
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Управляющие компании обязаны поддерживать порядок на придомовой территории, включая площадки для накопления мусора, независимо от праздничных дней, а жители вправе требовать выполнения этих обязанностей. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, придомовая территория относится к зоне ответственности УК или ТСЖ, которые получают за обслуживание домов ежемесячную плату. В зимний период в обязанности входит своевременная уборка снега, очистка тротуаров, парковок и крышек люков, а также поддержание чистоты на дорожках, площадках и у входов в подъезды. Кроме того, мусор не должен скапливаться в урнах и контейнерах вне зависимости от выходных или праздников.

Депутат отметил, что при нарушениях жильцам следует сначала обратиться непосредственно в управляющую компанию по телефону. Также можно направить письменную жалобу на имя руководителя УК или ТСЖ — ответ на нее должен быть дан в течение пяти рабочих дней, и зачастую этого достаточно для устранения проблемы.

Если обращения не дают результата, Колунов рекомендовал действовать в правовом поле и направлять жалобы в органы государственного жилищного надзора, Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или, в крайнем случае, в прокуратуру. По его словам, надзорные органы могут обязать устранить нарушения и привлечь организацию к ответственности.

Парламентарий также напомнил, что собственники вправе на общем собрании сменить управляющую компанию, если она не справляется со своими обязанностями, однако делать это можно не чаще раза в год.

Ранее в Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за декабрь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571957_rnd_9",
    "video_id": "record::e8631e43-2b46-42c1-a737-9da3da07e831"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+