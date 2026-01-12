Названы самые вежливые города-миллионники России

Москва, Петербург и еще три города стали лидерами по вежливости жителей

Большинство жителей России (92%) с легкостью выражают благодарность в повседневных ситуациях, а 64% — слышат слова благодарности в окружении каждый день или несколько раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Сбера на основе исследования, проведенного совместно с аналитическим центром НАФИ к Международному дню слова «спасибо», который отмечается 11 января.

Уточняется, что исследование охватило 16 городов-миллионников России. На основе полученной информации был сформирован индекс для оценки готовности жителей выражать благодарность и распространенность данной практики в повседневном общении.

Возглавили рейтинг самых вежливых городов страны Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань и Екатеринбург.

В частности, 84% респондентов из Москвы отметили, что в их окружении принято благодарить даже за небольшую помощь.

Кроме того, исследование показало, что 75% россиян считают благодарность важной частью культуры своего региона. В целом же культура благодарности в стране носит устойчивый и регулярный характер. Так, 81% респондентов отметили, что в их семье принято благодарить друг друга.

Также жители России считают обязательным говорить «спасибо» в профессиональных и бытовых случаях, а также при получении услуг. К примеру, 78% благодарят курьеров, 66% — коллег за помощь в работе.

При этом у каждого третьего россиянина слово «спасибо» ассоциируется с зеленым цветом. Реже благодарность респонденты связывали с желтым, красным, белым и синим цветами.

В Сбере отметили, что исследование поможет компании лучше понять, как благодарность проявляется в повседневной жизни и какие формы она принимает — это важно для формирования долгосрочной лояльности.

«В 2026 году одним из ключевых направлений развития «СберСпасибо» станет создание более персонализированного и эксклюзивного клиентского опыта. Мы видим большой потенциал в механиках, которые позволяют использовать бонусы как простой и понятный способ выразить личную благодарность», — сообщил глава дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев.

Исследование проведено в декабре 2025 года. В ходе онлайн-опроса было опрошено 3 516 респондентов в возрасте 18 лет и старше.