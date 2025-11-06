На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о штрафах за шум и запахи животных в квартире

РИА Новости: хозяевам неприятно пахнущих животных грозит штраф до 3 тысяч рублей
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россиянам, чьи питомцы создают шум, распространяют неприятные запахи или оставляют после себя беспорядок, грозят штрафы в размере до 3 тыс. рублей. Об этом РИА Новости рассказали юристы.

Требования к содержанию домашних животных определены в законе «Об ответственном обращении с животными». Этот закон, в частности, обязывает владельцев, содержащих животных, соблюдать права и законные интересы соседей в многоквартирных домах, например, убирать за своими питомцами во время прогулок, пояснила юрист Валерия Стародубова. Также, по ее словам, в октябре 2025 года в закон предложили внести дополнение, обязывающее владельцев убирать за животными и в местах общего пользования в жилых домах.

«В России действуют нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регулирующие ответственность за нарушение правил содержания домашних животных, включая громкий собачий лай, неприятный запах из квартиры и несоблюдение правил уборки за питомцами на общественных территориях», — указала адвокат Екатерина Тютюнникова.

В частности, статья 6.3 КоАП РФ предусматривает наказание за нарушение тишины и покоя граждан. Превышение допустимого уровня шума в жилых зданиях, спровоцированное, например, лаем собак, наказывается штрафом от 500 рублей.

За неприятный запах из квартиры и неубранные экскременты питомца во дворе владелец может быть привлечен к ответственности по статье 6.4 КоАП РФ. Кроме того, к подобным ситуациям применима статья 8.2 КоАП, касающаяся нарушения экологических требований, например, несоблюдение правил содержания животных в жилом помещении. В этом случае размер штрафа для физических лиц может достигать 3 тысяч рублей.

Ранее депутат объяснил, какое наказание ждет владельцев запрещенных животных.

