Новости. Общество

Трое мужчин спалили банный комплекс в Омске и это попало на видео

В Омске мужчины спалили банный комплекс, потому что им не нравился владелец 
В Омске троих мужчин заподозрили в поджоге банного комплекса из-за того, что им не нравился владелец. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного. Предварительно, 39-летний горожанин пробрался на закрытую территорию банного комплекса, облил здание легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его — это попало на видео. В это время двое его сообщников в возрасте 41 и 27 лет обеспечивали ему прикрытие и беспрепятственный отход с места преступления. Отмечается, что во время поджога людей внутри не было.

Правоохранители позже изъяли с места происшествия две канистры из-под горючего, а также другие вещдоки. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Им назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительно, причиной поджога стало неприязненное отношение к хозяину банного комплекса.

Ранее россиянин сжег машину, чтобы не отдавать ее за долги, и попал на видео.
 
