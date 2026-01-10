Врач рассказала, как питаться после праздников

Врач Джутова: после праздников в рацион нужно ввести зеленый чай и цитрусы

После праздничных застолий важно восстановить работу ЖКТ и нормализовать обмен веществ, поэтому в рацион нужно ввести зеленый чай, цитрусовые, яблоки и ягоды. Они помогут быстрее восстановиться после праздничных застолий, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Легкая, питательная пища с нежирными белками, сложными углеводами и овощами стабилизирует уровень глюкозы и помогает восполнить силы. Например, это могут быть бульоны, постное мясо или яйца. Белки участвуют в восстановлении тканей и синтезе ферментов, зеленый чай мягко тонизирует благодаря L-теанину (аминокислота, выделенная из листьев зелёного чая) и небольшому количеству кофеина, а цитрусовые, яблоки и ягоды ускоряют детоксикацию. Важно также поддерживать водный баланс, компенсируя обезвоживание после употребления соли и алкоголя», – объяснила доктор.

Сбалансированное зимнее питание должно быть разнообразным и включать овощи, белки, жиры и клетчатку.

«Оно позволяет поддерживать иммунитет, энергию и общее самочувствие даже в холодный сезон. После праздников рацион следует адаптировать для легкой детоксикации и восстановления работы пищеварительной системы, уделяя внимание белку, сложным углеводам, фруктам, овощам и достаточному количеству жидкости. Такой подход помогает сохранить здоровье, улучшить самочувствие и подготовить организм к новым вызовам зимы», – заметила Джутова.

