Врач объяснила, что поможет спасти зрение при работе за компьютером

При работе за компьютером или другими гаджетами важно делать перерывы каждые 20-30 минут, чтобы не испортить зрение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева.

По ее словам, в это время можно сделать тренировку для глаз, например, смотреть вдаль в течение нескольких секунд, а затем посмотреть на любой предмет рядом с собой.

«Если глаза быстро утомляются, появляется чувство тяжести или резь, то гаджет необходимо отложить. Нужно потратить небольшое количество времени на прогулку, во время которой посмотреть вдаль или применить увлажняющие капли, если их назначил заранее врач», — добавила Васильева.

Врач предупредила, что чрезмерное использование гаджетов может вызвать проблемы со зрением. Так, например, может развиться компьютерный синдром — подвид синдрома сухого глаза, при котором ощущаются жжение, резь, сухость, чувство инородного тела в глазу или песка, покраснение.

Врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев до этого рассказал «Газете.Ru», что новогодние гирлянды могут быть источником скрытой нагрузки на зрительную систему. Основной раздражитель — это интенсивное мерцание, особенно в режимах «бегущие огни» или «стробоскоп».

