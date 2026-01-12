Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Врач объяснила, что поможет спасти зрение при работе за компьютером

Врач Васильева: перерывы помогут спасти зрение при работе за компьютером
Jelena Zelen/Shutterstock/FOTODOM

При работе за компьютером или другими гаджетами важно делать перерывы каждые 20-30 минут, чтобы не испортить зрение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева.

По ее словам, в это время можно сделать тренировку для глаз, например, смотреть вдаль в течение нескольких секунд, а затем посмотреть на любой предмет рядом с собой.

«Если глаза быстро утомляются, появляется чувство тяжести или резь, то гаджет необходимо отложить. Нужно потратить небольшое количество времени на прогулку, во время которой посмотреть вдаль или применить увлажняющие капли, если их назначил заранее врач», — добавила Васильева.

Врач предупредила, что чрезмерное использование гаджетов может вызвать проблемы со зрением. Так, например, может развиться компьютерный синдром — подвид синдрома сухого глаза, при котором ощущаются жжение, резь, сухость, чувство инородного тела в глазу или песка, покраснение.

Врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев до этого рассказал «Газете.Ru», что новогодние гирлянды могут быть источником скрытой нагрузки на зрительную систему. Основной раздражитель — это интенсивное мерцание, особенно в режимах «бегущие огни» или «стробоскоп».

Ранее сообщалось, что вещества из растений могут замедлить потерю зрения при диабете.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597769_rnd_7",
    "video_id": "record::04c36dee-c8c8-4e67-a758-fcdc13ebc873"
}
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+