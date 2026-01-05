Размер шрифта
Россияне назвали главную крупную потребность 2025 года

Ремонт стал главной крупной потребностью у 22% опрошенных россиян в 2025 году
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2025 году ремонт стал главной крупной потребностью россиян: его выбрали 22% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией VEROL (есть у «Газеты.Ru»).

Россияне стали планировать обновление интерьера значительно чаще, чем несколько лет назад. Сейчас 26,5% респондентов закладывают бюджет на ремонт каждые три года. Пять лет назад ремонтом занимались лишь 17,4%, а 14,2% освежают интерьер ежегодно. По стоимости косметического ремонта однокомнатной квартиры лидирует бюджет до 500 тыс. рублей (68,4%), еще 31,7% укладываются в 150 тыс., а 14,5% готовы потратить до 1 млн рублей.

На этапе подготовки ремонтов большинство покупателей в первую очередь выбирают материалы для стен. Затем следуют напольные покрытия и работы, связанные с электрикой. Наименее востребованы осветительные приборы и закупка материалов через подрядчиков — по 10%. В категории дополнительных покупок лидирует освещение. Далее следуют декоративные молдинги и интерьерный декор. При этом 26,5% участников признаются, что стараются избегать лишних расходов и ограничиваются только самым необходимым.

72,6% россиян предпочитают обновлять жилье поэтапно, комнату за комнатой, делая перерывы между этапами. Полный комплексный ремонт «под ключ» выбирают лишь 26,5%. По срокам чаще всего обновление занимает до трех месяцев (37,7%), около года — у 24,5% участников исследования.

Компания также фиксирует рост интереса к товарам для стен — обоям, фотообоям и стеновым панелям. Главные интерьерные предпочтения 2025 года — принты и фактуры, имитирующие натуральные материалы: бетон, дикий камень, мрамор, графит. Среди новинок в лидеры вышли модели с эффектом стеклянной поверхности. По выводам экспертов, покупатели выбирают природные мотивы и акцентные покрытия, позволяющие быстро и без сложных работ обновить интерьер.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании ремонта.

