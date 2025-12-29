Новогодняя истерия: как отпраздновать Новый год и ни в чем себе не отказать

Особенно это касается расходов на еду. Непременно хочется накрыть богатый стол, удивить гостей, купить побольше деликатесов, сладостей и экзотических продуктов. И вот мы уже выходим из магазина с пакетами, стоимость которых удивляет и пугает одновременно. Почему так происходит и как встретить Новый год красиво, вкусно и в рамках бюджета, разбираемся вместе с редакцией «Газеты.Ru».

Декабрь — месяц приятных хлопот, ярких огней и ожидания чуда. Мы мечтаем о тепле, уюте и волшебстве, которое обязательно должно заполнить каждый день до Нового года. И именно в это время в нас словно просыпается вторая личность — та, которая внезапно хочет успеть за всеми скидками, акциями и специальными предложениями. Ведь кажется, что именно сейчас нужно купить всего и побольше, ведь «раз в году точно можно».

Почему мы покупаем лишнее?

Пиковые декабрьские траты уже давно стали привычным явлением для российских семей. На фоне растущей инфляции, сезонных наценок и повышения цен на продукты желание сохранить традицию «богатого новогоднего стола» часто превращается в еще одну головную боль для бюджета.

Чтобы понять, как избежать лишних расходов, важно разобраться в причинах предновогодней финансовой лихорадки.

1. Желание быть щедрым

Никто не хочет выглядеть экономным, особенно перед детьми, родственниками или друзьями. Появляется внутреннее ощущение, что праздничный стол — это отражение нашей заботы и гостеприимства. Хочется, чтобы гости видели: «я постарался», чтобы каждая закуска, каждый десерт говорили о щедрости и внимании к деталям.

Проблема в том, что это желание часто работает против нас: в надежде угодить каждому гостю мы готовим столько, что половина блюд остается нетронутой и в итоге отправляется в мусорное ведро. Мы тратим время, силы и деньги, а истинного удовольствия от праздника не добавляется — вместо радости приходит ощущение, что как бы мы ни старались, все равно получается недостаточно.

2. «Раз в году можно» — ловушка момента

Праздник воспринимается мозгом как уникальное событие, «исключение из правил», которым легко оправдать любые траты. «Раз в году можно» — звучит как лозунг внутреннего покупателя, который забывает о том, что 1 января неизбежно наступит со всеми ежемесячными платежами: квартплатой, коммунальными счетами, кредитами, расходами на детей или повседневные нужды.

В этот момент мозг перестает анализировать бюджет, а импульсы «купи сейчас» берут верх. Результат — мы тратим больше, чем планировали, но становится ли от этого праздник лучше?

3. Попытка купить эмоции

После целого года работы, стресса, дедлайнов и бытовых забот мы ищем способ компенсировать усталость и выгорание. Праздник кажется идеальной возможностью «купить эмоции»: подарками, изысканными блюдами, декором, впечатляющей сервировкой блюд.

Мы думаем, что деньги напрямую трансформируются в радость и удовольствие от праздника. На деле же перерасход бюджета не приносит больше эмоций, зато создает чувство вины, тревоги и финансовой нестабильности.

Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В итоге из-за совокупности этих факторов в новом году мы сталкиваемся с настоящим финансовым похмельем и с ощущением, что «погорячились»: праздник оказался дорогим, а счастья все равно было столько же.

Но хорошая новость в том, что праздники вполне можно провести на ура — накрыть красивый, щедрый стол, порадовать близких и сохранить атмосферу волшебства, оставаясь при этом в разумных финансовых рамках.

Как? Ниже собрали лайфхаки, которые помогут позволить себе все, что хочется, но без переплат.

Как устроить праздник без переплат

1. Во главе стола — старая добрая новогодняя классика

Ни в коем случае не отговариваем вас от кулинарных экспериментов, но опыт показывает: какую бы экзотику вы ни приготовили, без новогодней классики застолье кажется неполным. Оливье, селедка под шубой, мимоза, торт «Наполеон», запеченная курица — это не просто набор блюд, это настоящий культурный код Нового года.

Александр Вильф/РИА Новости

У каждого блюда есть своя история и своя способность мгновенно создавать атмосферу праздника и уюта. Кроме того, эти рецепты не требуют сложных ингредиентов, а их приготовление не занимает много времени, поэтому стоять весь канун Нового года у плиты не придется.

И что важно: эти блюда можно приготовить из базовых продуктов, так что долго ходить по магазинам в поисках экзотических ингредиентов не придется.

А если знать, где эти базовые продукты купить с максимальной выгодой — можно получить двойной эффект: и щедрый праздничный стол накрывать, и бюджет сохранить.

Именно поэтому, даже экспериментируя и добавляя на новогодний стол новые необычные блюда, лучше оставить в меню ядро из этих проверенных рецептов — они зададут настроение всему вечеру, а остальное станет приятным дополнением.

2. Покупки по методу «Базовой корзины»

Праздничный бюджет спасает еще одно простое правило: не стремитесь покупать все продукты в одном магазине. Базовые продукты покупайте в дискаунтере, а на сэкономленные средства позвольте себе деликатесы в любом другом магазине.

Как это работает? Поделите список на две части:

База и выгода: яйца, сыр, майонез, мясо, сельдь, колбаса, крабовые палочки, консервы, соленья, базовые фрукты и овощи, хлеб, соки — на основу классического новогоднего стола дискаунтер дает максимальную выгоду.

Праздник и эмоции: икра, экзотические фрукты, авторские десерты — сюда можно направить сэкономленные деньги.

AnastasiaSafron/Shutterstock/FOTODOM

Бонус: в дискаунтерах также можно найти и «праздничные» позиции (например, красную рыбу) по очень привлекательной цене, поэтому обязательно проверяйте отдел с рыбной и мясной гастрономией.

3. Празднуем для себя, а не для картинки в социальный сетях

Но прежде, чем составлять меню, стоит честно ответить себе на простой вопрос: ради кого вы накрываете стол? В эпоху социальных сетей легко попасть под давление красивых картинок, где идеальный новогодний ужин обязательно включает дорогие деликатесы, замысловатые закуски и сервировку, как в ресторане.

На фоне этой гонки кажется, что «обычный» стол — это недостаточно, и мы начинаем покупать то, что красиво смотрится на фото, но не обязательно важно для нас и наших гостей.

Но в реальности самые теплые праздники случаются не благодаря утке по-пекински и заморскому рецепту теплого салата с семгой, а благодаря атмосфере — мягкому свету гирлянд, знакомым домашним блюдам и людям за столом. Гости запомнят настроение, разговоры и уют, а не цену продуктов.

Anna_Pustynnikova/Shutterstock/FOTODOM

Поэтому, выбирая блюда и покупки, лучше ориентироваться на свои вкусы и привычки семьи, а не на тренды в соцсетях — так проще сохранить бюджет и получить от праздника гораздо больше подлинной радости.

Новогодний стол за 2990 рублей: правда или вымысел?

С главными причинами перерасхода бюджета разобрались, с основными лайфхаками тоже, теперь перейдем к самому главному — к сбору новогоднего стола.

Мы уже упомянули, что базовые продукты лучше всего покупать в дискаунтерах — главное, выбрать тот, где выгодная цена сочетается с гарантированно высоким качеством продукции.

Такое возможно благодаря грамотному подходу к подбору ассортимента, работе с проверенными поставщиками и продуманной логистике.

Чтобы наглядно сравнить, как выбор магазина отражается на итоговом бюджете на новогодний стол, рассмотрим стоимость двух самых популярных праздничных салатов — «Оливье» и «Сельди под шубой» — в трех разных магазинах: дискаунтере «Чижик», в магазине формата «у дома» «Магнит» и гипермаркете «Ашан».

Мы взяли традиционные рецепты и посчитали стоимость каждого блюда на четыре человека, используя актуальные цена на сайтах магазинов.

smile23/Shutterstock/FOTODOM

Базовый рецепт «Оливье» включает: зеленый горошек (200 г), яйца (4 шт.), маринованные огурцы (200 г), «Докторскую» колбасу (300 г), майонез (120 г), морковь (150 г) и картофель (400 г). В результате «самый новогодний» салат на четверых в «Чижике» обойдется вам в 270,6 рублей, в «Ашане» — в 327,59 рублей, а в «Магните» — в 386,29 рублей.

Далее — классическая «Сельдь под шубой». В нее входят филе сельди в масле (200 г), яйца (2 шт.), майонез (200 г), морковь (200 г), картофель (200 г) и свекла (300 г). Стоимость блюда в «Чижике» составила 166,6 рублей, в «Ашане» — 247,74 рублей, а в «Магните» — 351,56 рубль.

Также рассмотрим стоимости отдельных ингредиентов для традиционного для многих российских семей новогоднего стола в этих трех магазинах.

В корзину вошли продукты для салатов, закусок, бутербродов и горячих блюд — все то, без чего многие не могут представить себе праздник.

Начнем с птицы, рыбы и мясной гастрономии, которые часто занимают центральное место на новогоднем столе. Куриное филе выгоднее всего покупать в «Чижике» — 349 рублей за килограмм.

Для сравнения, в «Ашане» — около 479,99 рублей, а в «Магните» тот же продукт обойдется уже почти в 519,99 рублей. Разница ощутимая, особенно если готовить горячее на большую компанию.

Для бутербродов и закусок часто выбирают слабосоленую рыбу. Форель также дешевле всего стоит в «Чижике» — 429 рублей за упаковку 200 г, а в «Ашане» уже придется заплатить почти 750 рублей. В «Магните» за 100 граммов придется отдать 239,99 рублей.

С консервированной рыбой ситуация аналогичная: консервированная горбуша, которую добавляют в салат «Мимоза» и шпроты для бутербродов заметно выгоднее в «Чижике» (174 рубля за горбушу за 240 г и 119 рублей за шпроты объемом 160 г соответственно), тогда как в «Ашане» цены на них самые высокие (219,99 ₽ за консервированную горбушу и 169,99 рублей за шпроты аналогичного объема).

ValentinaDmit/Shutterstock/FOTODOM

Мясные закуски и колбасы тоже, как оказалось, выгоднее покупать в дискаунтере. Сервелат в «Чижике» стоит 179 рублей, в то время как в «Магните» за 420 граммов придется отдать почти 380 рублей без скидок, а «Ашане» его цена составляет уже 489,99 рублей за 400 граммов без скидок.

Аналогичная картина и с «Докторской» колбасой: 219 рублей в «Чижике» за полкило, в «Ашане» — 368,99 рублей за 400 граммов без скидок, а в «Магните» самая большая упаковка имеет объем 360 граммов, и за нее придется отдать 199,99 рублей.

Овощи и фрукты, необходимые для салатов и закусок, также чаще всего выгоднее покупать именно в «Чижике». Так, кило картофеля в дискаунтере стоит 34 рубля, килограмм моркови — 22 рубля, огурцов — 179 рублей, томатов — 159 рублей.

Chatham172/Shutterstock/FOTODOM

В «Магните» томаты стоят 189,99 рублей за кило, тогда как в «Ашане» их цена составляет 239,99 рублей. Все остальные позиции на порядок выгоднее в «Чижике». За кило мандаринов покупателю в «Чижике» придется отдать 109 рублей, в «Магните» — 149,99 рублей, а в «Ашане» — 119,99 рублей.

В итоге при покупке одного и того же набора продуктов для любимых новогодних блюд в «Чижике» вполне можно уложиться в сумму менее 3 000 рублей, тогда как в «Магните» и «Ашане» аналогичная корзина обойдется как минимум в полтора раза дороже.

Итог: праздника без переплат

Предновогодние траты могут легко выйти из-под контроля, если руководствоваться только эмоциями, желанием впечатлить гостей или лозунгом «раз в году можно».

Массовая паника, стремление накрыть «богатый стол» и купить все деликатесы подряд зачастую превращают праздник в источник стресса и финансового похмелья в январе.

Но, как показывает практика и расчеты, разумное планирование позволяет сохранить и радость, и кошелек. Соблюдение этих простых правил — сочетание необычных и классических новогодних блюд, продуманная продуктовая корзина и внимание к собственным вкусам, а не модным трендам — помогает встретить Новый год с размахом, не переплачивая, не теряя радости праздника и продлевая ощущение волшебства даже после каникул. Так праздник становится настоящим временем волшебства, а не поводом для сожалений о лишних тратах.