В Севастополе приостановят движение морского пассажирского транспорта 11 января

Морской пассажирский транспорт приостановит работу в Севастополе 11 января
В Севастополе в воскресенье, 11 января, приостановят работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет. При изменениях информация будет размещена дополнительно», — говорится в сообщении.

Городское управление МЧС России сообщило в Telegram-канале, что 11 января в Севастополе ожидаются снег и усиление ветра до 22 метров в секунду. Также к вечеру прогнозируются понижение температуры воздуха до -2°C и гололедица на дорогах.

Утром 10 января рейд в Севастополе также был закрыт. Катера и паромы не работали в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о шторме на море и поднятии уровня воды в реках. В городе осуществлялась работа автобусов по компенсационному маршруту между центром и северной стороной Севастополя.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.

