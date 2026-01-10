Размер шрифта
В Новгородской области несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Дронов: более трех тысяч жителей Новгородской области остались без электричества
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Электричества из-за непогоды нет у более чем трех тысяч жителей Новгородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«Погодные условия в регионе ухудшаются. Без электроэнергии на 12:00 10 января остаются 3194 человека в 18 округах области. Сейчас работают 78 бригад энергетиков — 282 человека и 88 единиц техники», — написал он.

В округах продолжают работу мобильные бригады, которые оказывают адресную помощь жителям.

30 декабря губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил о введении режима повышенной готовности в регионе в связи с нарушением электроснабжения после сильных снегопадов.

На тот момент без электричества оставался 321 населенный пункт в 11 округах, в которых проживают 4 522 человека, а также 7 социально значимых объектов. Для проведения аварийно-восстановительных работ были задействованы 51 бригада — 203 человека и 57 единиц техники, уточнил Дронов.

Ранее в Новгородской области организовали бесплатную раздачу топлива жителям.

