Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Аэропорт Внуково стабилизировал работу

Аэропорт Внуково стабилизировал работу на фоне сложных метеоусловий
Shutterstock

Московский аэропорт Внуково стабилизировал работу несмотря на погодные условия. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Аэропорт работает стабильно.

«Службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования жизненно важных систем аэропорта», — отмечается в публикации.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, на территории авиагавани в данный момент проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок самолетов. Также обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов для безопасности полетов.

Во Внуково предупредили пассажиров о незначительном увеличении времени вылета.

Тем временем компания «Аэрофлот» призвала пассажиров отмененных рейсов не приезжать в московский аэропорт Шереметьево. Не получившим свой багаж пассажирам предложили оформить бесплатную доставку чемоданов по указанным адресам.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей стране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589165_rnd_6",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+