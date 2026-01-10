Московский аэропорт Внуково стабилизировал работу несмотря на погодные условия. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Аэропорт работает стабильно.

«Службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования жизненно важных систем аэропорта», — отмечается в публикации.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, на территории авиагавани в данный момент проводится чистка и обработка противогололедными реагентами перрона, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок самолетов. Также обеспечивается противообледенительная обработка воздушных судов для безопасности полетов.

Во Внуково предупредили пассажиров о незначительном увеличении времени вылета.

Тем временем компания «Аэрофлот» призвала пассажиров отмененных рейсов не приезжать в московский аэропорт Шереметьево. Не получившим свой багаж пассажирам предложили оформить бесплатную доставку чемоданов по указанным адресам.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей стране.