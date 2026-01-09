Мальчик сломал два позвонка, катаясь на ледяной горке в российском регионе

В Челябинской области мальчик сломал два позвонка, прокатившись с горки

В Челябинской области шестиклассник сломал два позвонка во время катания на ледяной горке. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел 1 января в поселке Новосинеглазово, когда дети катались с горки во дворе «паровозиком», цепляясь друг за друга. Во время одного из спусков мальчик неудачно упал и не смог подняться сам.

В связи с затяжными праздничными выходными мать ребенка столкнулась с трудностями при поиске медицинской помощи — сделать МРТ удалось только в областной больнице. Обследование выявило компрессионный перелом двух позвонков.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. Теперь ему предстоит пройти курс вытяжения позвоночника. Для последующей полугодовой реабилитации мальчику необходим специальный корсет, на который его родители объявили сбор.

