Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Мальчик сломал два позвонка, катаясь на ледяной горке в российском регионе

В Челябинской области мальчик сломал два позвонка, прокатившись с горки
соцсети

В Челябинской области шестиклассник сломал два позвонка во время катания на ледяной горке. Об этом сообщает 31tv.ru.

Инцидент произошел 1 января в поселке Новосинеглазово, когда дети катались с горки во дворе «паровозиком», цепляясь друг за друга. Во время одного из спусков мальчик неудачно упал и не смог подняться сам.

В связи с затяжными праздничными выходными мать ребенка столкнулась с трудностями при поиске медицинской помощи — сделать МРТ удалось только в областной больнице. Обследование выявило компрессионный перелом двух позвонков.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. Теперь ему предстоит пройти курс вытяжения позвоночника. Для последующей полугодовой реабилитации мальчику необходим специальный корсет, на который его родители объявили сбор.

Ранее в Петербурге школьник сорвался с каната во время урока физкультуры и сломал позвоночник.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585367_rnd_7",
    "video_id": "record::82a3d57c-e4ca-4c89-ba98-ddf6816c45ff"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+