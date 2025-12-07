В Петербурге школьник сорвался с каната во время урока физкультуры и сломал позвоночник

В Петербурге 12-летний ученик лицея получил компрессионный перелом восьми позвонков во время урока физкультуры. Об этом сообщает 78.ru.

Лицеист поднимался по канату, который внезапно оборвался на высоте трех метров. Мальчику потребовалась помощь медиков, в больнице у школьника диагностировали компрессионный перелом восьми позвонков.

После происшествия администрация лицея через директора проинформировала мать пострадавшего, что застройщик школы готов компенсировать расходы на лечение. Однако позже, когда все необходимые документы были собраны и отправлены, от застройщика пришел отказ с формулировкой, что виновный не найден и компенсация выплачиваться не будет.

Пострадавшему предстоит полгода провести в специальном корсете, ему запрещено сидеть. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого во Владимирской области школьнику попали в глаз лазером во время квеста. 10-летнего мальчика пригласили на день рождения приятеля, праздник проводился в игровой комнате торгового центра. В одном из конкурсов детям нужно было попасть лазерным устройством в воздушный шарик. Один из гостей направил луч в глаз 10-летнему школьнику, мальчика госпитализировали и прооперировали.

