Литва просит Украину выдать осужденного по делу о штурме телецентра в 1991 году

Вильнюс просит Киев выдать украинца, осужденного за штурм телебашни в 1991 году

Минюст Литвы обратился к Украине с просьбой выдать украинского гражданина Александра Радкевича, который был осужден за штурм телецентра в январе 1991 года в Вильнюсе. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции страны.

«Украинским инстанциям направлены просьба об оказании правовой помощи и аргументирующие документы», — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили надежду на «конструктивное и принципиальное сотрудничество с Украиной» по данному вопросу.

В октябре 2021 года Радкевич был задержан в Греции по выданному Литвой европейскому ордеру. Однако в Афинах отказали Вильнюсу в выдаче задержанного, сославшись на опасность нахождения его в Литве.

Окружной суд Вильнюса в 2019 году заочно приговорил Радкевича к четырем годам лишения свободы, но апелляционный суд в ноябре 2022 года сократил ему срок до полутора лет. На заседаниях в суде украинец не присутствовал. Его интересы представляли адвокаты.

В 1991 году Радкевич, будучи старшим лейтенантом армии СССР, служил заместителем командира роты в Вильнюсском гарнизоне и командовал танком с бортовым номером 511, участвовавшим в событиях ночи 13 января, когда советские военные брали под контроль телебашню в Вильнюсе.

