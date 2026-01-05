Дедушка годами насиловал внучку и снимал ее без одежды

Пожилого американца арестовали за сексуальное насилие над собственной внучкой. Об этом сообщает Charlotte Alerts.

О действиях 68-летнего мужчины стало известно после того, как в июне прошлого года 17-летняя внучка обратилась в полицию. В беседе с полицией она рассказала, что с 10 до 13 лет родственник подвергал ее сексуальному насилию.

Мужчина насиловал школьницу несколько раз в неделю, демонстрировал ей непристойные видео и сам делал материалы с девочкой без одежды. Соответствующие фото он прятал в своем кабинете, куда никому не разрешал входить.

Девушка также рассказала, что однажды, пытаясь разбудить спящую рядом бабушку, во время соития с дедушкой она сломала изголовье кровати.

Во время расследования родственник показал на своем телефоне фото ягодиц ребенка. Он утверждал, что долгое время не общался с пострадавшей, но спустя три дня пришел в полицию, чтобы изменить показания.

Также мужчина пытался удалить непристойные фото, но правоохранители смогли восстановить материалы. Американцу предъявили 16 обвинений, восемь из которых – за развратные действия.

