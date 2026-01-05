Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Дедушка годами насиловал внучку и снимал ее без одежды

В США дедушку арестовали за изнасилование внучки
Pixabay

Пожилого американца арестовали за сексуальное насилие над собственной внучкой. Об этом сообщает Charlotte Alerts.

О действиях 68-летнего мужчины стало известно после того, как в июне прошлого года 17-летняя внучка обратилась в полицию. В беседе с полицией она рассказала, что с 10 до 13 лет родственник подвергал ее сексуальному насилию.

Мужчина насиловал школьницу несколько раз в неделю, демонстрировал ей непристойные видео и сам делал материалы с девочкой без одежды. Соответствующие фото он прятал в своем кабинете, куда никому не разрешал входить.

Девушка также рассказала, что однажды, пытаясь разбудить спящую рядом бабушку, во время соития с дедушкой она сломала изголовье кровати.

Во время расследования родственник показал на своем телефоне фото ягодиц ребенка. Он утверждал, что долгое время не общался с пострадавшей, но спустя три дня пришел в полицию, чтобы изменить показания.

Также мужчина пытался удалить непристойные фото, но правоохранители смогли восстановить материалы. Американцу предъявили 16 обвинений, восемь из которых – за развратные действия.

Ранее в Индии слуги заперли хозяина и его дочь в подвале и пять лет морили голодом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562741_rnd_7",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+