Россиянам дали советы по разгрузке холодильника после праздников

После январских праздников закрытые банки с соусами и солениями, а также консервы можно переставить в кухонный шкаф, чтобы освободить место и сберечь их на будущее. Об этом заявила в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

По ее словам, часть блюд, включая отварное мясо, сыры, бульоны и рыбу, можно отправить в морозильную камеру.

«Это помогает не только продлить срок хранения, но и сократить временные и финансовые затраты на питание после возвращения в привычный режим жизни в январе», — сказала эксперт.

Матвеева отметила, что остатки овощей приготовить в супы и рагу, сыры добавлять в завтраки, а мясные продукты — в салаты и горячее. Специалист добавила, важно постепенно возвращаться к привычному рациону, чтобы холодильник снова становился комфортным для его пользователей,

При этом она посоветовала адаптировать покупки под тот набор, который остался в холодильнике после праздников. Матвеева подчеркнула, что в магазинах в этот период зачастую встречаются акции в связи с концом праздников и падением спроса на продукты. Она рекомендует приобретать такие продукты наперед и оптом, поскольку «в перспективе это сэкономит ощутимую долю бюджета на еду».

