Новости. Общество

«Аэрофлот» провел в сочельник благотворительный рейс

Симфонический оркестр исполнил фрагменты «Щелкунчика» на рейсе «Аэрофлота»
Кадр из видео/Telegram-канал «По SUти»

В канун православного Рождества музыканты симфонического оркестра «Академия русской музыки» под управлением Ивана Никифорчина исполнили самые известные фрагменты из балета «Щелкунчик» на высоте более 11 тыс метров. Выступление состоялось на борту благотворительного рейса SU1076 «МоскваНовосибирск», сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Уточняется, что в рамках инициативы музыканты перед полетом выступили с большим концертом перед пассажирами московского аэропорта «Шереметьево», затем дали живой камерный концерт на борту воздушного судна.

После приземления самолета оркестр исполнил музыку Петра Чайковского в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Мероприятие открыла и провела глава департамента общественных связей «Аэрофлота» Олеся Владимирова.

В компании добавили, что все вырученные от продажи билетов на благотворительный рейс средства будут направлены на поддержку Свято-Софийского социального дома православной службы «Милосердие». Его воспитанники также стали специальными гостями уникального рождественского концерта.
 
