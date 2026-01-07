Размер шрифта
В Донецкой народной республике создан один из самых больших молодежных центров в России

В Донецке открыт молодежный центр площадью почти 13 тыс. квадратных метров
Telegram-канал «Пушилин Д.В.»

В Донецке начал работу один из самых больших молодежных центров в России, на площади почти 13 тыс. квадратных метров работают спортивный зал, шесть лекториев, и мультимедийный парк «Россия — моя история». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Красивые интерьеры, а главное, функциональные локации позволяют проводить самые различные активности, найти увлекательные занятия для каждого. Убедились в этом совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, посетив данный центр», — рассказал Пушилин.

Он добавил, что название центра — «30/09» — выбрала молодежь республики.

Пушилин также отметил, что на прилегающей к центру территории оборудованы пространство для размещения сцены, площадки для скалодрома, воркаута и вейкбординга, детская игровая зона и пешеходная набережная.

По его словам, для создания центра проделан колоссальный объем работы.

«Подрядная организация из региона-шефа Москвы учла рекомендации первого заместителя руководителя администрации президента России и обустроила дополнительные выставочные зоны. Искренняя благодарность москвичам и Сергею Собянину — все сделано с душой и на высочайшем уровне», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР также особо акцентировал внимание на том, что молодежь республики, выросшая в условиях войны, «заслуживает такую масштабную площадку для реализации образовательных, патриотических и культурных проектов».
 
