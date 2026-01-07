Китайские ученые установили, когда на Марсе была вода

Xinhua: ученые в Китае нашли следы воды, которая была на Марсе 750 млн лет назад

Китайские ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук, изучив данные, которые получил марсоход «Чжужун», обнаружили, что 750 млн лет назад на Марсе существовала постоянная водная среда с осадочным слоем толщиной четыре метра. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Однородная толщина и непрерывность осадочного слоя исключают возможность вулканических извержений или процессов, вызванных ветром. Единственное разумное объяснение — в то время эта область находилась в водной осадочной среде, подобной мелководью или большому озеру», — - отметил ведущий исследователь Лю Икэ.

В результате исследования ученых можно сделать вывод, что вода на Марсе существовала на несколько сотен миллионов лет дольше, чем считалось ранее.

До этого марсоход «Чжужун» выявил на Марсе подземные структуры, напоминающие древние пляжи, что подтверждает существование большого водоема на Красной планете около 4 миллиардов лет назад.

