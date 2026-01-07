Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Китайские ученые установили, когда на Марсе была вода

Xinhua: ученые в Китае нашли следы воды, которая была на Марсе 750 млн лет назад
CNSA/Global Look Press

Китайские ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук, изучив данные, которые получил марсоход «Чжужун», обнаружили, что 750 млн лет назад на Марсе существовала постоянная водная среда с осадочным слоем толщиной четыре метра. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Однородная толщина и непрерывность осадочного слоя исключают возможность вулканических извержений или процессов, вызванных ветром. Единственное разумное объяснение — в то время эта область находилась в водной осадочной среде, подобной мелководью или большому озеру», — - отметил ведущий исследователь Лю Икэ.

В результате исследования ученых можно сделать вывод, что вода на Марсе существовала на несколько сотен миллионов лет дольше, чем считалось ранее.

До этого марсоход «Чжужун» выявил на Марсе подземные структуры, напоминающие древние пляжи, что подтверждает существование большого водоема на Красной планете около 4 миллиардов лет назад.

Ранее ученые предложили неочевидную теорию внеземного происхождения жизни на Земле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573517_rnd_7",
    "video_id": "record::583427b8-610c-4b3e-a1bb-0dfe58b183b3"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+