Новости. Общество

Гладков рассказал об атаках дронов ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: за сутки по Белгородской области выпустили 40 дронов
Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область с применением 40 беспилотников и 11 боеприпасов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным оперштаба, в Краснояружском округе в ходе двух обстрелов по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селам Вязовое, Колотиловка, Староселье и хутору Савченко выпущено семь боеприпасов, нанесены удары 11 беспилотниками, два из которых были подавлены. В хуторе Савченко в результате пожара была уничтожена хозпостройка.

Двум обстрелам с применением четырех боеприпасов подверглись поселок Горьковский и село Дунайка в Грайворонском округе. В селе Дунайка повреждена линия электропередачи. В результате удара FPV-дрона по автомобилю в городе Грайворон пострадал мирный житель.

Шесть беспилотников самолетного типа были сбиты системой противовоздушной обороны над Волоконовским округом.

Над Шебекинским округом без последствий сбиты и подавлены четыре беспилотника.

Над Валуйским округом подавлено три дрона, еще три беспилотника уничтожены в Ивнянском округе.

В Белгородском округе село Никольское атаковано одним беспилотником, в результате чего повреждено административное здание предприятия.

Атака беспилотника в Старооскольском округе привела к возгоранию несколько резервуаров на территории нефтебазы. Пожар удалось полностью ликвидировать. Также над округом за ночь были сбиты два беспилотника самолетного типа.

В Борисовском округе атакам трех беспилотников подверглись села Березовка и Грузское, один беспилотник был сбит. В селе Грузское в результате детонации дрона не выжил мужчина.

Два беспилотника российские силы ПВО уничтожили над Новооскольским округом. В Яковлевском округе во время атаки двух беспилотников самолетного типа был сбит один из них. БПЛА также был уничтожен над Красногвардейским округом.

Ранее в Херсонской области беспилотник ВСУ повредил мост на трассе в Крым.

