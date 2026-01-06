Размер шрифта
В интернет-энциклопедии «Рувики» изменились правила редактирования

Горелкин: с 2026 Рувики могут редактировать только верифицированные пользователи
«Рувики»

С 2026 года редактировать статьи в интернет-энциклопедии «Рувики» смогут лишь верифицированные пользователи. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем канале в Max.

«Рувики» уходит от анонимности. С 1 января правки в статьи могут вносить только пользователи, прошедшие процедуру верификации. А пройти ее смогут не все: предпочтение будет отдаваться тем авторам, которые имеют профильное образование и опыт работы с информацией», — написал он.

Горелкин также отметил, что интернет-энциклопедия должна действовать по тем же правилам и принципам, которыми руководствуются классические научные издания. При этом, считает депутат новаторские подходы тоже должны поощряться. В то же время искусственный интеллект «Рувики» находится под строгим контролем.

Депутат подчеркнул, что «Рувики» выбрал иной путь развития, сравнительно с «Википедией», снижающей порог вхождения для редакторов.

Ранее «Рувики» внедрила ИИ для обновления энциклопедических материалов.

