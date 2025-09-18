«Рувики» внедрила ИИ для обновления энциклопедических материалов

«Рувики» объявила о старте применения искусственного интеллекта для обновления и защиты энциклопедических материалов. Об этом было объявлено на форуме Казань digital week 2025.

Главная цель инициативы — предоставить читателям доступ к актуальной и точной информации, исключая устаревшие данные и субъективные трактовки.

Генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко отметил, что проект строится на двух ключевых принципах: достоверности и технологичности.

«Помимо ставки на качество контента через рецензирование материалов признанными экспертами и внедрение нейроответа для удобства пользователей, мы задумались о том, как должна обновляться энциклопедия», — отметил он.

По словам Медейко, волонтерское движение остается важной частью работы над энциклопедией.

«Мы занимаемся его развитием: помимо редакции, «Рувики» ежемесячно обновляют более тысячи волонтеров, которые вносят порядка 8-10 тыс. правок. Но что такое волонтеры, пишущие энциклопедию? Это человеческий фактор. Сегодня у автора есть настроение обновить данные по интересной теме, а завтра нет», — сказал он.

По его мнению, даже строгие правила создания энциклопедических статей не всегда могут оградить читателя от мнения конкретного человека в тексте.

Чтобы минимизировать влияние человеческого фактора, проект активно внедряет автоматизацию. В 2025 году заработала экосистема ИИ-сервисов, включающая решения для обновлений в реальном времени, принудительной актуализации, обогащения контента и автоматической генерации статей.

С начала года под контролем редакции при помощи ИИ в «Рувики» было обогащено 20 тыс. статей, создано 32 тыс. новых статей на русском языке и 12 тыс. материалов для разделов на языках народов России.

Медейко подчеркнул, что внедрение ИИ не отменяет роль экспертов и редакторов. Проект расширяет сотрудничество с Российской академией наук, библиотеками и музеями для рецензирования и экспертной оценки материалов.

«Технологии минимизируют риски устаревания или субъективности информации, но окончательное слово остается за специалистами. «Рувики»— это энциклопедия фактов. Их достоверность охраняют не только ученые, но и интеллектуальные системы нового поколения», — сказал он.