Секретарь Генсовета «Единой России» присоединился к акции «Елка желаний»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев исполнил новогодние желания детей из Луганской народной республики, а также Подмосковья и Воронежской области. Шары с мечтами ребят политик снял с елки в Центральном исполкоме партии, сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что семилетнему сыну погибшего участника спецоперации из Химок, а также его младшему брату и маме были переданы билеты в московский парк развлечений «Остров мечты».

Кроме того, дети получили лазерные пистолеты и адвент-календари с шоколадом. Подарки были переданы депутатом Госдумы Ириной Родниной и депутатом городского округа Химки Артуром Каримовым.

В рамках акции Якушев также исполнил новогоднее желание семилетнего мальчика из села Морозовка Луганской народной республики, загадавшего лыжный комплект. Подарок ребенку передал на главной площади Луганска секретарь Луганского реготделения «Единой России» Денис Мирошниченко — на празднике, организованном представителями политической силы совместно с городской администрацией.

«Дети верят в чудо, и наша задача — помочь исполнить их мечты, которые они написали на «Елку желаний», — отметил Мирошниченко.

Также Якушев исполнил мечту подростка из Воронежа и передал ему в подарок лыжероллеры.