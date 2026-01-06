В Афганистане будут судить колдуний в «мужском обличии»

В Афганистане заявили о задержании колдуний в мужской одежде, их будут судить

В Афганистане задержали двух колдуний, которые много лет нарушали законы шариата: носили мужскую одежду и распространяли суеверия. Об этом сообщает пресс-служба афганского министерства поощрения добродетели и предотвращения порока, пишет ТАСС.

«В уезде Бармаль провинции Пактика задержаны две женщины, которые на протяжении многих лет одевались как мужчины и носили мужские прически, а также занимались колдовством, что противоречит шариату», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на нарушителей поступали жалобы от населения. У задержанных, как уточняется, нашли книги, связанные с колдовством, и соответствующие инструменты. Это, по версии властей, свидетельствует о планах обмануть людей и посеять раздор в семьях.

После предварительного расследования обвиняемых передали в судебные органы, где их дела будут рассмотрены в соответствии с шариатом. Исламское право рассматривает колдовство как один из тяжких грехов. Однако, как уточняет СМИ, спрос на эзотерические услуги в стране остается высоким.

