Стало известно, какие виды рака будут распространены в ближайшие годы

В ближайшие десять лет в России будут распространены рак кожи, молочной и предстательной желез. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с ТАСС.

«Лидирующие позиции в будущем продолжат занимать опухоли кожи, кроме меланомы, сегодня это самая распространенная группа [онкозаболеваний]», — сказал онколог.

Каприн добавил, что, по его мнению, к 2034 году число новых случаев этого заболевания может достигнуть примерно 117 тысяч. На втором и третьем местах останутся рак молочной железы и рак предстательной железы, указал врач.

Кроме того, по словам специалиста, по некоторым группам заболеваний ожидается рост, который можно связать с изменениями в структуре факторов риска, улучшением диагностики и демографической ситуацией.

До этого сообщалось, что в 2025 году российские онкологи сделали сразу несколько шагов к персонализированному лечению рака — от разработки первого в мире TCR-T-препарата против рака молочной железы и регистрации анализа крови для раннего выявления опухолей.

Ранее была найдена главная «энергетическая станция» раковых клеток.