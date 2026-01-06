Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Стало известно, какие виды рака будут распространены в ближайшие годы

Онколог Каприн: лидирующие позиции в будущем продолжат занимать опухоли кожи
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшие десять лет в России будут распространены рак кожи, молочной и предстательной желез. Об этом сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с ТАСС.

«Лидирующие позиции в будущем продолжат занимать опухоли кожи, кроме меланомы, сегодня это самая распространенная группа [онкозаболеваний]», — сказал онколог.

Каприн добавил, что, по его мнению, к 2034 году число новых случаев этого заболевания может достигнуть примерно 117 тысяч. На втором и третьем местах останутся рак молочной железы и рак предстательной железы, указал врач.

Кроме того, по словам специалиста, по некоторым группам заболеваний ожидается рост, который можно связать с изменениями в структуре факторов риска, улучшением диагностики и демографической ситуацией.

До этого сообщалось, что в 2025 году российские онкологи сделали сразу несколько шагов к персонализированному лечению рака — от разработки первого в мире TCR-T-препарата против рака молочной железы и регистрации анализа крови для раннего выявления опухолей.

Ранее была найдена главная «энергетическая станция» раковых клеток.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568105_rnd_5",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+