В России значительно выросло число тревожных пациентов, заявил врач

Число тревожных пациентов значительно выросло за последнее время, отмечают врачи. Причем одни боятся услышать неутешительный диагноз, а другие опасаются прохождения конкретных процедур: например, гастро- или колоноскопии. Откуда берутся эти страхи и что сегодня медицина предлагает тем, кто избегает лечения из-за фобий, «Газете.Ru» рассказал Арутюн Варданян, терапевт Медцентра доктора Александровского.

Можно выделить две основные причины, почему в последнее время врачи наблюдают все больше тревожных пациентов, а тренд на антистресс-медицину набирает обороты.

«Во-первых, информация стала более доступной, но при этом далеко не всегда она корректна. Чаще всего это поверхностная или даже искаженная информация, которая не отвечает на вопросы пациентов, а, наоборот, провоцирует у них страх, чтобы мотивировать пройти какое-то обследование. Во-вторых, уровень тревоги пациентов значительно вырос после пандемии Covid-19 — появилось больше тех, кто хочет досконально знать, что происходит с его здоровьем», — объяснил он.

Современные клиники применяют разные методы, чтобы снизить уровень тревожности пациентов.

«Для начала важно выслушать пациента. Если он что-то прочитал в интернете и хочет это обсудить, не стоит отмахиваться со словами «кто тут из нас врач». Таким образом доктор, во-первых, принижает интеллектуальные способности пациента, а во-вторых, игнорирует тревогу, отказываясь с ней работать. Важно проговорить, что испытывать тревогу — это нормально, а вовсе не стыдно», — сказал Варданян.

Следующий этап — предоставить корректную информацию в ответ на проблему, опасения и ожидания пациента. Даже если его предположения для профессионала изначально будут очевидно ошибочны. Важно по каждому пункту предоставить факты, опираясь на доказательную медицину.

«Формат, когда врач назначает лечение в приказном порядке, не объясняя рекомендации — морально устарел. Тренд на предварительный самостоятельный поиск информации пациентом будет только нарастать, врачи должны уметь работать в этих новых реалиях», — подчеркнул эксперт, отметив, что врач и пациент должны совместно принимать решения о тактике лечения, это дает пациенту чувство безопасности и снижает тревогу.

Для борьбы с повышенной тревожностью в терапии взрослых уже используют антистресс-методики, пришедшие из детской медицины. Например, лечение зубов с использованием седации или VR-очки во время забора крови. При посещении процедурного кабинета можно просматривать любое видео и погрузиться в виртуальную реальность, если человеку неприятен вид крови. Пока к такой услуге прибегают в основном пациенты до 40 лет, представители более старшего поколения, наоборот, предпочитают контролировать ситуацию.

«Достижение антистресс-медицины — возможность выполнять неприятные диагностические процедуры под наркозом. Это стало доступно благодаря тому, что появились современные проверенные методики краткосрочного наркоза: человек засыпает на 15-20 минут для проведения гастро- или колоноскопии», — отметил он.

Иногда пациенты боятся наркоза из-за риска тошноты, головокружения и рвоты после пробуждения. Но так как время сна непродолжительно, кратно снижается и вероятность побочных эффектов. В большинстве случаев пациент уже через полчаса может ехать домой.

Самый комфортный и правильный вариант — когда пациент в день процедуры и в дальнейшем может оперативно связаться с врачом, если у него все-таки возникнут неприятные симптомы. Недомогание не придется терпеть, его корректируют с помощью препаратов. И этот контакт с пациентом — тоже часть антистресс-подхода в медицине, рассказал врач.

«Худшее, что может сделать человек, который боится «страшных диагнозов» или неприятных процедур — игнорировать проблемы со здоровьем и не получать необходимого лечения. В будущем антистресс-подход станет применяться повсеместно, и будут появляться новые способы минимизировать дискомфорт пациента», — резюмировал Варданян.

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