Игнорирование одышки грозит инфарктом и инсультом

Кардиолог Золотарева: одышка часто говорит о проблемах в работе сердца и сосудов

Такой симптом, как одышка, которая представляет собой ощущение нехватки воздуха, нельзя игнорировать, поскольку он нередко сигнализирует о серьезных нарушениях в организме, в том числе о риске инфаркта или инсульта. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Как пояснила специалист, одной из самых частых причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

«Сердце обеспечивает циркуляцию крови и доставку кислорода к органам и тканям. Если эта функция нарушается, организм начинает испытывать кислородное голодание, что и проявляется чувством нехватки воздуха. Подобный симптом может указывать на сердечную недостаточность, нарушения ритма или ишемическую болезнь сердца. Без своевременной медицинской помощи такие состояния способны привести к тяжелым осложнениям, включая инфаркт миокарда и инсульт», — предупредила Золотарева.

Нередко, по ее словам, одышка связана с заболеваниями органов дыхания. Легкие отвечают за насыщение крови кислородом, и при их поражении этот механизм нарушается.

«Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и пневмония часто сопровождаются затрудненным дыханием. При отсутствии лечения такие заболевания могут прогрессировать и значительно ухудшить общее состояние пациента», — подчеркнула врач.

Еще одной возможной причиной специалист назвала анемию — состояние, при котором в крови снижается уровень эритроцитов или гемоглобина, который отвечает за перенос кислорода. В результате ткани и органы не получают его в достаточном объеме, что также может вызывать ощущение нехватки воздуха. Анемия нередко развивается на фоне дефицита железа или витаминов группы B, и при отсутствии коррекции приводит к выраженной слабости и снижению работоспособности.

«Иногда одышка имеет психоэмоциональную природу. При тревожных расстройствах и панических атаках она может возникать без видимой физической причины и сопровождаться учащенным сердцебиением, чувством страха и внутреннего напряжения. В таких случаях важно учитывать влияние психики на общее состояние организма», — добавила кардиолог.

При этом врач предостерегла от попыток самостоятельно справляться с одышкой с помощью народных методов или препаратов без назначения специалиста, поскольку это может быть опасно и усугубить состояние.

«Одышка — это не просто временный дискомфорт, а важный сигнал, который подает организм. При появлении этого симптома необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью, так как ранняя диагностика может сыграть решающую роль в сохранении здоровья и жизни», — резюмировала Золотарева.

Ранее россиян предупредили о причинах раннего инсульта.