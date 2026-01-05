Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Постпред Бразилии в ООН высказался о протекторате США над Венесуэлой

Постпред Бразилии в ООН Данезе: протекторат США над Венесуэлой не решит проблему
Eduardo Munoz/Reuters

Установление американского протектората над Венесуэлой не станет решением проблем, связанных со стабильностью и безопасностью в регионе. Такое заявление сделал постоянный представитель Бразилии при Организации Объединенных Наций Сержио Франса Данезе, пишет ТАСС.

«Бразилия не считает, что урегулирование ситуации вокруг Венесуэлы должно решаться путем создания протектората США на ней. Важно в данном случае соблюсти право народа Венесуэлы на самоопределение, — подчеркнул он.

По словам постпреда, Бразилия призывает Совет Безопасности ООН предотвратить любые неправомерные силовые действия в отношении Боливарианской Республики.

Совет Безопасности ООН, добавил Данезе, должен проявить твердость в защите международного права и не допустить подмены права силой.

«Бразилия убеждена, что будущее Венесуэлы должно определяться ее народом, посредством диалога и без внешнего вмешательства», – подчеркнул дипломат.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Ранее госдеп США объяснил нападение на Венесуэлу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566059_rnd_0",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+