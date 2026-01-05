Постпред Бразилии в ООН высказался о протекторате США над Венесуэлой

Постпред Бразилии в ООН Данезе: протекторат США над Венесуэлой не решит проблему

Установление американского протектората над Венесуэлой не станет решением проблем, связанных со стабильностью и безопасностью в регионе. Такое заявление сделал постоянный представитель Бразилии при Организации Объединенных Наций Сержио Франса Данезе, пишет ТАСС.

«Бразилия не считает, что урегулирование ситуации вокруг Венесуэлы должно решаться путем создания протектората США на ней. Важно в данном случае соблюсти право народа Венесуэлы на самоопределение, — подчеркнул он.

По словам постпреда, Бразилия призывает Совет Безопасности ООН предотвратить любые неправомерные силовые действия в отношении Боливарианской Республики.

Совет Безопасности ООН, добавил Данезе, должен проявить твердость в защите международного права и не допустить подмены права силой.

«Бразилия убеждена, что будущее Венесуэлы должно определяться ее народом, посредством диалога и без внешнего вмешательства», – подчеркнул дипломат.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

