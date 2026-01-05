На Бали у туриста из РФ парализовало позвоночник после страшного ДТП

На Бали прогулка на байке закончилась для россиянина госпитализацией. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел на острове Флорес. Во время поездки мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. По какой причине это произошло, не уточняется. На кадрах с места заметно, что транспортное средство получило серьезные повреждения.
После ДТП турист попал в больницу, у него диагностировали кровоизлияние в мозг, переломы костей лица и кровотечение, затрагивающее легкие. Помимо этого, у него, по данным Telegram-канала, парализован позвоночник.
Местные медики не смогли оказать всю необходимую помощь, поэтому его направили на соседний остров.
Сейчас путешественник в тяжелом состоянии. Ему необходима операция. Помимо этого, ему требуются доноры крови и дальнейшая реабилитация. На лечение ему придется потратить не менее двух миллионов рублей.
Ранее десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем.