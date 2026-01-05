Эксперт напомнил о важных правилах безопасного купания в проруби на Крещение

В день купания в проруби в Крещение нужно хорошо выспаться и ни в коем случае не пить алкоголь, а перед непосредственным нырянием — сделать небольшую разминку. Об этом «Газете.Ru» заявил тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«К купанию в проруби на Крещение лучше относиться как к короткой, но серьезной нагрузке для организма. Подготовка начинается заранее: за пару недель хорошо работает контрастный душ с постепенным снижением температуры воды. Это помогает телу спокойнее реагировать на холод и уменьшает риск резкой стрессовой реакции. В день купания важно прийти в нормальном состоянии: выспаться, поесть примерно за полтора-два часа и обязательно быть трезвым. Алкоголь здесь запрещен, он создает ложное ощущение тепла и повышает риск переохлаждения. Перед окунанием нужна легкая разминка, чтобы разогнать кровь и включить теплообразование, но без перегруза. Достаточно 3–5 минут простых движений: несколько приседаний, вращения руками, быстрый шаг. Это не тренировка, цель не устать, а разогреться. Раздеваться лучше постепенно и без пауз, не стоять на морозе раздетыми дольше одной-двух минут, иначе организм начнет терять тепло еще до воды», — сказал он.

Брабечан добавил, что в воду нужно заходить плавно, а после ныряния необходимо быстро вытереться, надеть сухую одежду и выпить теплый чай.

«Новичкам важно не нырять с головой: резкий контакт ледяной воды с головой может спровоцировать сосудистый спазм. Оптимально сделать одно-три коротких погружения по несколько секунд. Дольше новичкам не нужно, смысл в безопасном контакте с холодом, а не в проверке на выносливость. После выхода из воды действуйте быстро: сразу вытереться насухо и надеть сухую одежду. Затем согрейтесь движением, пройдитесь быстрым шагом, сделайте несколько приседаний или легкую пробежку на месте. Теплый чай отлично подходит, кофе по самочувствию, но алкоголь снова строго нет. Не стоит сразу садиться в машину, сначала важно нормально согреться и убедиться, что состояние ровное», — подчеркнул он.

Тренер напомнил, что перед купанием в проруби лучше проконсультироваться с врачом и напомнил, что холод нельзя терпеть через силу.

«Если есть хронические заболевания сердца, проблемы с давлением, астма, лучше окунаться только после консультации с врачом. В момент входа в воду не задерживайте дыхание, дышите ровно и спокойно. Не стойте мокрыми на морозе и не пытайтесь терпеть холод через силу, это прямой путь к переохлаждению. Если появилось головокружение, сильная дрожь, озноб, побледнение, нужно сразу уйти в теплое помещение и согреться. Самый правильный подход к проруби это спокойствие, краткость и забота о здоровье, тогда впечатления будут яркими и без последствий», — заключил эксперт.

Ранее в РПЦ напомнили, что смысл крещения — не в защите от сглаза.