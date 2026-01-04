В МВД назвали личные данные, которые нельзя передавать незнакомцам

МВД: категорически нельзя сообщать незнакомцам данные паспорта и СНИЛС

МВД РФ предостерегло граждан от передачи незнакомым лицам паспортных данных, номера СНИЛС, а также комбинаций имени и даты рождения. Об этом Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники могут использовать эту информацию для взлома паролей и последующей кражи личных данных.

Представители управления подчеркнули, что даже случайное разглашение определенных данных может привести к серьезным последствиям, включая утечку персональной информации, хищение денежных средств или незаконное использование персональных данных.

«Нельзя передавать: документы: паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу «подтвердить личность» — прямой путь к краже», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что нельзя передавать коды доступа - любые одноразовые пароли из смс- или push-уведомлений.

«Ваша жизнь: ваш адрес, местоположение в реальном времени, маршруты, номера близких. Особенно в открытых профилях», — предупреждает МВД.

В заключение управление напомнило ключевое правило безопасности: подлинные службы безопасности никогда не будут запрашивать отправку кодов, фотографий документов или персональные данные «в целях защиты».

Ранее полиция предупредила россиян о новом виде обмана в мессенджерах.