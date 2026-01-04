Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Финляндия дала санкцию на арест члена экипажа судна Fitburg

В Финляндии суд дал санкцию на арест члена экипажа грузового судна Fitburg
Victor Lisitsyn

В Хельсинки (Финляндия) суд санкционировал арест одного из членов экипажа сухогруза Fitburg, подозреваемого в причастности к повреждению телекоммуникационного кабеля. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным полиции, арестованный является гражданином Армении, при этом его должность на судне не разглашается. Еще трем членам экипажа запрещено покидать территорию Финляндии.

Отмечается, что экипаж Fitburg состоит из 14 человек, представляющих различные страны: Россию, Грузию, Азербайджан и Казахстан.

Судно Fitburg, которое шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, было задержано финской полицией 31 декабря. Причиной задержания послужило подозрение в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, соединяющего Хельсинки и Таллин и проложенного по дну Финского залива.

По данным полиции, морские расследования на месте инцидента обнаружили след длиной в десятки километров от волочившегося по дну Финского залива якоря.

Ранее шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559813_rnd_5",
    "video_id": "record::ed90ccb7-7f2a-4075-8f88-564a697eb719"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+