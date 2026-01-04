Финляндия дала санкцию на арест члена экипажа судна Fitburg

В Финляндии суд дал санкцию на арест члена экипажа грузового судна Fitburg

В Хельсинки (Финляндия) суд санкционировал арест одного из членов экипажа сухогруза Fitburg, подозреваемого в причастности к повреждению телекоммуникационного кабеля. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным полиции, арестованный является гражданином Армении, при этом его должность на судне не разглашается. Еще трем членам экипажа запрещено покидать территорию Финляндии.

Отмечается, что экипаж Fitburg состоит из 14 человек, представляющих различные страны: Россию, Грузию, Азербайджан и Казахстан.

Судно Fitburg, которое шло под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, было задержано финской полицией 31 декабря. Причиной задержания послужило подозрение в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa, соединяющего Хельсинки и Таллин и проложенного по дну Финского залива.

По данным полиции, морские расследования на месте инцидента обнаружили след длиной в десятки километров от волочившегося по дну Финского залива якоря.

Ранее шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.